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Стащил даже икону
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Стащил даже икону 

ТВ-МИГ 3 часа назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото с ресурса omskinform.ru  Вязники потихоньку становятся вотчиной криминала на Земле Владимирской. По крайней мере, судя по количеству происшествий в этом районе. Там, то ревнивый вязниковец стулом забьёт женщину, то мужик ножом пырнёт приятеля. Теперь ещё и ограбление. Причём большая часть преступлений совершается уже отбывшими наказания людьми. Есть над чем призадуматься.
История произошла на прошлой неделе. Женщина обратилась в местную дежурную часть, сообщив о краже из квартиры отца ценного имущества. Когда она пришла домой к папе, то не обнаружила ни компьютера, ни смартфона. Злоумышленник стащил два золотых крестика и…икону! Ущерб потерпевшая оценила в 91 тысячу рублей.
Каким образом полиция вышла на след преступника не сообщается, но задержать его удалось. Вором оказался ранее судимый 35-летний уроженец соседнего государства. Полицейские установили, что накануне грабежа отец потерпевшей пригласил к себе домой двух незнакомых мужчин. Они вместе как следует «пролились»: хозяин уснул, а гости ушли. Однако спустя некоторое время злоумышленник вернулся обратно. Он проник в квартиру через незапертую дверь балкона и украл, вышеупомянутые вещи.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за кражу. Подозреваемый заключён под стражу.
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