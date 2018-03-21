Стащил даже икону

Фото с ресурса omskinform.ru Вязники потихоньку становятся вотчиной криминала на Земле Владимирской. По крайней мере, судя по количеству происшествий в этом районе. Там, то ревнивый вязниковец стулом забьёт женщину, то мужик ножом пырнёт приятеля. Теперь ещё и ограбление. Причём большая часть преступлений совершается уже отбывшими наказания людьми. Есть над чем призадуматься.

История произошла на прошлой неделе. Женщина обратилась в местную дежурную часть, сообщив о краже из квартиры отца ценного имущества. Когда она пришла домой к папе, то не обнаружила ни компьютера, ни смартфона. Злоумышленник стащил два золотых крестика и…икону! Ущерб потерпевшая оценила в 91 тысячу рублей.

Каким образом полиция вышла на след преступника не сообщается, но задержать его удалось. Вором оказался ранее судимый 35-летний уроженец соседнего государства. Полицейские установили, что накануне грабежа отец потерпевшей пригласил к себе домой двух незнакомых мужчин. Они вместе как следует «пролились»: хозяин уснул, а гости ушли. Однако спустя некоторое время злоумышленник вернулся обратно. Он проник в квартиру через незапертую дверь балкона и украл, вышеупомянутые вещи.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за кражу. Подозреваемый заключён под стражу.