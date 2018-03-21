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Жительница Городца обвиняется в убийстве мужа на почве ревности
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Жительница Городца обвиняется в убийстве мужа на почве ревности 

Vgoroden.ru 2 часа назад
Фото: В городе N
По версии следствия, 40-летняя женщина нанесла ножевое ранение в грудь своему 49-летнему супругу, от чего тот скончался. Об этом сообщает СУ СК по Нижегородской области.
Семейная ссора произошла в Городце днем 10 ноября 2017 года в доме на улице Новой. В данный момент подозреваемая в убийстве супруга заключена под стражу. Свою вину она признала полностью.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Напомним, убийцы таксиста в Дзержинске получили по 17 лет строгого режима.
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