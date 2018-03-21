Жительница Городца обвиняется в убийстве мужа на почве ревности

По версии следствия, 40-летняя женщина нанесла ножевое ранение в грудь своему 49-летнему супругу, от чего тот скончался. Об этом сообщает СУ СК по Нижегородской области.

Семейная ссора произошла в Городце днем 10 ноября 2017 года в доме на улице Новой. В данный момент подозреваемая в убийстве супруга заключена под стражу. Свою вину она признала полностью.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, убийцы таксиста в Дзержинске получили по 17 лет строгого режима.