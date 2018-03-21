Ещё
В Приморье осудили школьника за ложное сообщение о взрыве
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Приморье осудили школьника за ложное сообщение о взрыве 

Prim.News 1 час назад
Фото: Primpress
Он сообщил, что в школе заложена бомба.
Михайловским районным судом вынесен приговор несовершеннолетнему местному жителю, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве или иных действиях, создающих опасность гибели людей либо наступления иных общественно опасных последствий, совершенное из хулиганских побуждений
Как установлено в судебном заседании, преступление совершено в мае 2017 года 16-летним учеником одной из школ. Фигурант, находясь в здании образовательного учреждения, с помощью планшета (из которого предварительно вынул сим-карту) и установленной на нем функции экстренного вызова, осуществил звонок в службу спасения.
В ходе телефонного разговора он сообщил о том, что в школе заложена бомба. При этом данное заявление являлось ложным, что позднее подтвердили выехавшие на место предполагаемого взрыва правоохранители, не обнаружившие никакого взрывного устройства.
В результате преступных действий фигуранта для проверки заведомо недостоверного сообщения об акте терроризма были задействованы силы спецслужб, тем самым необоснованно затрачено порядка 45 тыс. рублей бюджетных средств.
Признав подсудимого виновным в совершении указанного преступления, суд назначил ему за содеянное наказание в виде 1 года ограничения свободы. Кроме этого, суд удовлетворил требования гражданских исков о взыскании необоснованно затраченных для предотвращения акта терроризма денежных средств, сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского края.
Prim.News: последние новости
Информацию о задержании во Владивостоке генерал-майора таможенной службы подтвердили В Приморье три женщины за пять тыс. рублей вышли замуж за иностранцев В Приморье осудили двух мужчин за жестокое убийство
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Напряжение растет: Украина провоцирует Венгрию257
Как Путин поступит с Собчак после выборов545
Назван главный итог звонка Трампа Путину245
Пока вы спали: Кто устроил ЧП Таганроге3
Пугачева выступила с заявлением о cвоем здоровье44
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
00:17
На «синей» ветке метро произошел сбой
Происшествия
00:58
Назван главный итог звонка Трампа Путину
Статьи В мире
03:29
В Москве ожидается небольшой снег
Погода Новости Москвы
00:39
Стало известно о пострадавшем при взрыве газа в Мурманске
Происшествия
02:59
На «Почте России» орудовала банда грабителей
Криминал Общество
Пока вы спали: Кто устроил ЧП Таганроге
Происшествия
05:54
Пугачева выступила с заявлением о cвоем здоровье
Шоу-бизнес
02:10
Отец Литвиненко назвал убийцу сына
Происшествия
03:20
Т-80 избавят от украинской «Кобры»
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение