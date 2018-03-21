В отношении председателя федерации профсоюзов РТ Татьяны Водопьяновой возбуждено уголовное дело, сообщает «БИЗНЕС Online» со ссылкой на собственные источники. По словам источников, дело ведет 3-й отдел по расследованию особо ванных дел СУ СКР по РТ. Следствие считает, что Водопьянова могла участвовать в коммерческом подкупе и вымогательстве. По версии следствия, Водопьянова вынуждала главврача санатория «Бакирово» ежегодно страховать ее жизнь на сумму в 500 тысяч рублей. Подобная система страхования использовалась в период с 2009 по 2016 год. Договор составляли каждый год, после чего в конце периода, по его условиям, клиент получал деньги. Причем, получателем средств становилась сама Водопьянова, а не санаторий. Источник сообщает, что свою вину Водопьянова признала. Расследование дела продолжается.