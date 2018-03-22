Подозреваемую в подкупе главу Федерации профсоюзов РТ госпитализировали

Департамент общественных связей ФНПР, комментируя расследование уголовного дела в отношении Водопьяновой, заявил, что объективное расследование должно быть проведено без оказания психологического давления на профсоюзных руководителей и работников ведомств. Кроме того, в Департаменте отметили, что вызывает недоумение тот факт, что заявления о якобы виновности председателя ФНПР появилось после разногласий о состоянии санатория «Фарос».

Напомним, ранее следователи возбудили в отношении нее уголовное дело по п. «б, г» ч. 7 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп совершенное в крупном размере). По версии следствия, Водопьянова, угрожая увольнением главврачу санатория «Бакирово», потребовала застраховать свою жизнь на 500 тысяч рублей. В результате в апреле 2016 года глава Федерации получила выплату страховой суммы в связи с окончанием срока действия договора.

В следкоме также сообщили, что Водопьянова написала явку с повинной, признавшись в аналогичных фактах получения денег. Ущерб от ее действий следователи оценили в 3 млн рублей.

Сама Татьяна Водопьянова заявила о психологическом давлении со стороны следствия. По словам главы Федерации профсоюзов РТ, под угрозой оказаться в камере она была вынуждена дать показания, которые впоследствии расценили как признательные.

«Никакой вины за собой я не чувствую, после консультаций с адвокатом будет решаться вопрос об обращении в прокуратуру », — рассказала она и подчеркнула, что готова сотрудничать со следствием и предоставить все необходимые пояснения.

Комментируя возбуждение уголовного дела Татьяна Водопьянова сообщила, что ее оговорило бывшее руководство санатория «Бакирово», которое «было уличено нами в систематических крупных хищениях».