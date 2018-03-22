Подозреваемую в подкупе главу Федерации профсоюзов РТ госпитализировали 

Главу Федерации профсоюзов РТ Татьяну Водопьянову госпитализировали в больницу с диагнозом «гипертонический криз».
Департамент общественных связей ФНПР, комментируя расследование уголовного дела в отношении Водопьяновой, заявил, что объективное расследование должно быть проведено без оказания психологического давления на профсоюзных руководителей и работников ведомств. Кроме того, в Департаменте отметили, что вызывает недоумение тот факт, что заявления о якобы виновности председателя ФНПР появилось после разногласий о состоянии санатория «Фарос».
Напомним, ранее следователи возбудили в отношении нее уголовное дело по п. «б, г» ч. 7 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп совершенное в крупном размере). По версии следствия, Водопьянова, угрожая увольнением главврачу санатория «Бакирово», потребовала застраховать свою жизнь на 500 тысяч рублей. В результате в апреле 2016 года глава Федерации получила выплату страховой суммы в связи с окончанием срока действия договора.
В следкоме также сообщили, что Водопьянова написала явку с повинной, признавшись в аналогичных фактах получения денег. Ущерб от ее действий следователи оценили в 3 млн рублей.
Сама Татьяна Водопьянова заявила о психологическом давлении со стороны следствия. По словам главы Федерации профсоюзов РТ, под угрозой оказаться в камере она была вынуждена дать показания, которые впоследствии расценили как признательные.
«Никакой вины за собой я не чувствую, после консультаций с адвокатом будет решаться вопрос об обращении в прокуратуру», — рассказала она и подчеркнула, что готова сотрудничать со следствием и предоставить все необходимые пояснения.
Комментируя возбуждение уголовного дела Татьяна Водопьянова сообщила, что ее оговорило бывшее руководство санатория «Бакирово», которое «было уличено нами в систематических крупных хищениях».
«Уголовное дело возбуждено на основе наветов. Мы уже обращались в правоохранительные органы и будем настаивать на возбуждении уголовного дела. Также мы готовим заявления и по другим эпизодам, которые вскрылись в ходе наших проверок финансово-хозяйственной деятельности санатория».