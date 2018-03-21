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В Томской области окончено и направлено в суд уголовное дело по факту мошенничества
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В Томской области окончено и направлено в суд уголовное дело по факту мошенничества 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 2 часа назад
Фото: Главный региональный
Следственной частью Следственного управления УМВД России по Томской области завершено расследования уголовного дела, возбужденного по факту совершения мошеннических действий в городе Колпашево.
В ходе проведенных совместных оперативно-розыскных мероприятий в Администрации Колпашевского городского поселения сотрудниками УМВД и УФСБ России по Томской области выявлены факты хищения 3,8 миллиона рублей из денежных средств, выделенных на реализацию программы по приобретению жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. К уголовной ответственности привлечено два жителя города Колпашево.
Уголовное дело, возбужденное Следственной частью Следственного управления УМВД России по Томской области по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество» направлено в суд.
Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
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