В Кемеровской области бывший депутат получил условный срок 

В Кузбассе суд признал бывшего депутата виновным в мошенничестве.
Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Кемеровской области, осужденный — бывший депутат Совета народных депутатов одного из сельских поселений Топкинского района. В 2011 году он являлся генеральным директором и учредителем аграрного предприятия, а также депутатом. Он предоставил в департамент сельского хозяйства фиктивные документы о приобретении 2 зерносушилок на сумму 4 млн 600 тысяч рублей. Чиновник сделал это из корыстных побуждений. Из бюджета области предприниматель получил компенсацию 50% стоимости оборудования в рамках целевой программы. В результате бюджету был причинен ущерб в размере 2 294 000 рублей.
Нарушения выявили сотрудники УФСБ России в ходе оперативного мероприятия. По факту было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере). Было допрошено большое количество свидетелей. Ущерб бюджету области был возмещен в полном размере. Бывшего депутата суд приговорил к 3 годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.