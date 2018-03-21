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Сотрудниками УФСБ задержан первый замглавы ДВТУ Сергей Федоров
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Сотрудниками УФСБ задержан первый замглавы ДВТУ Сергей Федоров 

Primpress 4 часа назад
Фото: Primpress
По делу приморского предпринимателя Родиона Тихонова сотрудниками УФСБ по Приморскому краю задержан первый замглавы ДВТУ Сергей Федоров, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на konkurent.ru.
В настоящий момент Сергея Федорова отправили в Москву. Самого предпринимателя и его соучастников Басманный суд Москвы арестовал и поместил в СИЗО.
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