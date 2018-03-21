Водитель осужден за умышленный наезд на подростка-велосипедиста в Городце

Городецкий городской суд вынес приговор 23-летнему местному жителю, который обвинялся в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия.

Об этом корреспонденту агентства новостей Newsroom24 сообщили в Городецкой городской прокуратуре

Как сообщалось ранее, вечером 10 июня в р.п. Первомайский водитель ВАЗ-21150 на проселочной дороге догнал 16-летнего велосипедиста, намеренно совершил на него наезд и скрылся.

Пострадавший подросток был госпитализирован с многочисленными травмами.

Выяснилось, что между ним и водителем авто произошел дорожный конфликт. Подросток якобы оскорбил автомобилиста.