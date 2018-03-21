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Водитель осужден за умышленный наезд на подростка-велосипедиста в Городце
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Водитель осужден за умышленный наезд на подростка-велосипедиста в Городце 

Newsroom24 3 часа назад
Фото: Newsroom24
Городецкий городской суд вынес приговор 23-летнему местному жителю, который обвинялся в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия.
Об этом корреспонденту агентства новостей Newsroom24 сообщили в Городецкой городской прокуратуре.
Как сообщалось ранее, вечером 10 июня в р.п. Первомайский водитель ВАЗ-21150 на проселочной дороге догнал 16-летнего велосипедиста, намеренно совершил на него наезд и скрылся.
Пострадавший подросток был госпитализирован с многочисленными травмами.
Выяснилось, что между ним и водителем авто произошел дорожный конфликт. Подросток якобы оскорбил автомобилиста.
Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы в колонии общего режима.
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