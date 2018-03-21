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Экс-генеральный директор ХК «Адмирал» Илья Спокойнов освобожден из-под стражи
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Экс-генеральный директор ХК «Адмирал» Илья Спокойнов освобожден из-под стражи 

Primpress 4 часа назад
Фото: Primpress
Приморскомй краевой суд избрал в отношении него новую меру пресечения — домашний арест, сообщает PRIMPRESS.
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