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Экс-генеральный директор ХК «Адмирал» Илья Спокойнов освобожден из-под стражи
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Экс-генеральный директор ХК «Адмирал» Илья Спокойнов освобожден из-под стражи
Primpress
4 часа назад
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Primpress
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Приморскомй краевой суд избрал в отношении него новую меру пресечения — домашний арест, сообщает PRIMPRESS.
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