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В Ярославле сотрудница Центра социальных выплат присвоила 2,6 млн рублей
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В Ярославле сотрудница Центра социальных выплат присвоила 2,6 млн рублей 

АиФ 54 минуты назад
Фото: АиФ
55-летняя женщина работала вместе с подельниками — своими знакомыми, 60 и 47 лет, а также 27-летним сыном одной из приятельниц. Они оформляли фиктивные документы для получения собциальных пособий на погребение и единновременной выплаты для похорон.
Мошенники просили своих знакомых снимать деньги в почтовых отделениях Ярославля, а потом передавали средства организатору, которая распределяла доход. Так, они похитили из бюджета региона больше 2,6 млн рублей.
Сейчас уголовное дело передано в Заволжский районный суд.
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