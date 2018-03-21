В Ярославле сотрудница Центра социальных выплат присвоила 2,6 млн рублей

55-летняя женщина работала вместе с подельниками — своими знакомыми, 60 и 47 лет, а также 27-летним сыном одной из приятельниц. Они оформляли фиктивные документы для получения собциальных пособий на погребение и единновременной выплаты для похорон.

Мошенники просили своих знакомых снимать деньги в почтовых отделениях Ярославля , а потом передавали средства организатору, которая распределяла доход. Так, они похитили из бюджета региона больше 2,6 млн рублей.

Сейчас уголовное дело передано в Заволжский районный суд.