Житель Режа взирал на убийство и сжигание приятеля заезжим собутыльником

Возбуждено уголовное дело.

16 марта в ОВД с заявлением о пропаже отца обратился житель села Клевакинское, входящего в Режевской ГО. В ходе соответствующей проверки правоохранители получили оперативную информацию об обнаружении костровища с останками костей, по внешним признакам похожих на человеческие. Осмотрев его, сыщики предположили, что жертвой преступления является пропавший мужчина.

Вскоре задержали подозреваемого в его убийстве — ранее неоднократно судимого за хранение и употребление наркотиков екатеринбуржца. Он признался, что расправился с приятелем из-за личной неприязни.

"Преступление было совершенно после совместного «фуршета» на глазах у еще одного местного жителя, который не предпринял мер, чтобы спасти жизнь своему приятелю. Во что теперь превратиться его жизнь, как свидетеля — вопрос скорее риторический", — отметил полковник Горелых.