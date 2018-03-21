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Россиянин сдал пограничникам стремившихся с лучшей жизни кубинцев
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Россиянин сдал пограничникам стремившихся с лучшей жизни кубинцев 

Lenta.ru 31 минуту назад
Фото: Lenta.ru
На Чукотке пресекли попытку двоих кубинцев добраться до Аляски. Об этом говорится на сайте региональной прокуратуры.
Жители Кубы, пользуясь безвизовым режимом с Россиец, приехали на Дальний Восток в сентябре 2016 года и предложили одному из местных жителей, имеющему маломерное судно, денежное вознаграждение за трансфер через Берингов пролив: тысячу евро и 800 долларов.
«Проявив сознательность и желая предотвратить совершение преступления, мужчина сообщил об их намерениях в пограничный орган ФСБ России, и в последующем все дальнейшие действия, предшествующие задержанию указанных лиц, проходили под контролем оперативных сотрудников», — отметили в надзорном ведомстве.
Уголовное дело о попытке нарушения госграницы (часть 3 статьи 30, части 3 статьи 322 УК РФ) в отношение иностранцев направлено в суд.
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