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Несостоявшемуся взяткодателю придется заплатить крупный штраф в Приморье
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Несостоявшемуся взяткодателю придется заплатить крупный штраф в Приморье 

Primpress 44 минуты назад
Фото: Primpress
Октябрьский районный суд вынес приговор в отношении иностранного гражданина, который осужден за покушение на дачу взятки должностному лицу, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.
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