Ещё
В районе Старого моста в Барнауле нашли тело мужчины
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В районе Старого моста в Барнауле нашли тело мужчины 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
Барнаулец, выгуливавший собаку в лесном массиве за Старым мостом, нашел тело 49-летнего мужчины.
По данным регионального СКР, мужчина был убит в декабре прошлого года. По подозрению в преступлении задержан его работодатель. По версии следствия, 56-летний владелец автомастерской поссорился со своим подчиненным из-за денег. В гневе он ударил мужчину монтировкой по голове и вывез тело в багажнике своей машины за мост через реку Обь. Через два месяца, 9 марта, тело нашел барнаулец, который гулял с собакой в той местности.
Подозреваемого задержали. Возбуждено уголовное дело «убийство».
АиФ — Алтай: последние новости
Дело о вымогательстве возбудили в Барнауле после избиения школьницы В Барнауле возбуждено дело по факту падения на школьницу бетонной плиты Сын бывшего главного алтайского судебного пристава осужден за наркоторговлю
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как Путин поступит с Собчак после выборов63
Россияне приготовились затянуть пояса544
Отец Литвиненко назвал убийцу сына165
«Реактивные» танки избавят от «украинского» оружия
Маккейн раскритиковал Трампа за поздравление Путина179
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
00:37
Зачем Путин призвал запасников
Войска Армия
00:34
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора
Общество Наука и техника
03:53
Зюганова назвали незаменимым
Политика Выборы 2018
01:09
ЦИК ждет жалобы о возможных нарушениях
Политика Выборы 2018
01:36
Зафиксирован самый теплый день года
Общество Новости Москвы
02:41
Сына Трампа уличили в измене
Шоу-бизнес
02:08
«Американская трагедия» повторяется
Происшествия США
06:28
Есть ли жизнь после выборов?
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение