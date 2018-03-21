В Приморье суд оштрафовал иностранца на 400 тыс. рублей за попытку подкупить полицейского 

На банковский счёт иностранца наложен арест.
Октябрьским районным судом вынесен приговор в отношении иностранного гражданина, который осужден за покушение на дачу взятки должностному лицу (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ).
Как установлено в судебном заседании, преступление совершено в конце января 2018 года. Не желая быть привлеченным к административной ответственности, фигурант решил подкупить сотрудника патрульно-постовой службы ОМВД России по Октябрьскому району и попытался передать ему взятку в размере 50 тыс. руб.
Однако взяткодатель не смог довести свой преступный умысел до конца, поскольку его действия были пресечены должностным лицом, которого он хотел подкупить.
Признав подсудимого виновным в совершении указанного преступления, суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 400 тыс. руб. В целях исполнения приговора суда в части уплаты штрафа на банковский счет фигуранта (на котором находится порядка 1 млн рублей) наложен арест. Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского края.