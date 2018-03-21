Двух жителей Волгограда приговорили к 11 годам колонии за сбыт наркотиков

В мае 2017 года они перевезли партию синтетических наркотиков в Волгоград, затем расфасовали её на мелкие партии и спрятали по тайникам в Тракторозаводском районе.

Вскоре обоих задержала полиция. При обыске по месту жительства было найдено около 200 г сильнодействующих наркотиков. Расследованием уголовного дела занималось СУ УМВД России по Волгограду.

Свою вину сообщники признали. Уголовное дело в отношении их куратора выделено в отдельное производство, идёт расследование.