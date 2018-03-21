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Двух жителей Волгограда приговорили к 11 годам колонии за сбыт наркотиков
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Двух жителей Волгограда приговорили к 11 годам колонии за сбыт наркотиков 

RT на русском 2 часа назад
Двух жителей Волгограда приговорили к 11 годам колонии строгого режима за незаконную торговлю наркотиками, сообщает kp.ru. Старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина рассказала, что обвиняемые получали указания по сбыту наркотических средств от неустановленного следствием лица.
В мае 2017 года они перевезли партию синтетических наркотиков в Волгоград, затем расфасовали её на мелкие партии и спрятали по тайникам в Тракторозаводском районе.
Вскоре обоих задержала полиция. При обыске по месту жительства было найдено около 200 г сильнодействующих наркотиков. Расследованием уголовного дела занималось СУ УМВД России по Волгограду.
Свою вину сообщники признали. Уголовное дело в отношении их куратора выделено в отдельное производство, идёт расследование.
Ранее «ВашГород.ру» сообщало, что в Новосибирске задержали подозреваемую в продаже наркотиков.
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