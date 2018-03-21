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«Сотрудница» Пенсионного фонда наживалась на пенсионерах во Владивостоке
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«Сотрудница» Пенсионного фонда наживалась на пенсионерах во Владивостоке 

Primpress 2 часа назад
Фото: Primpress
Фрунзенский районный суд Владивостока вынес приговор ранее неоднократно судимой местной жительнице, 1976 года рождения, которая признана виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей «Мошенничество, совершенное с причинением крупного ущерба гражданину», сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.
В ходе судебного заседания было установлено, что преступление было совершено в ноябре 2017 года..
Она воспользовалась доверчивостью супружеской пары пенсионного возраста и ввела их в заблуждение относительно своей возможности оказать им содействие в получении повышенной пенсии. Взамен этого она указала на необходимость внести взнос в размере пяти тысяч рублей.
Суд, признав подсудимую виновной в совершении указанного преступления, назначил ей за содеянное с учетом рецидива преступлений наказание в виде двух лет двух месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
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