«Сотрудница» Пенсионного фонда наживалась на пенсионерах во Владивостоке

Фрунзенский районный суд Владивостока вынес приговор ранее неоднократно судимой местной жительнице, 1976 года рождения, которая признана виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей «Мошенничество, совершенное с причинением крупного ущерба гражданину», сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края

В ходе судебного заседания было установлено, что преступление было совершено в ноябре 2017 года..

Она воспользовалась доверчивостью супружеской пары пенсионного возраста и ввела их в заблуждение относительно своей возможности оказать им содействие в получении повышенной пенсии. Взамен этого она указала на необходимость внести взнос в размере пяти тысяч рублей.