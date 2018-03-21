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В Чечне сотрудники МВД, ФСБ и Росгвардии ликвидировали четырех боевиков
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В Чечне сотрудники МВД, ФСБ и Росгвардии ликвидировали четырех боевиков 

Newsru.com 2 часа назад
Фото: Newsru.com
В Чечне сотрудники правоохранительных органов ликвидировали четырех боевиков при проведении оперативно-поисковых мероприятий. В операции участвовали сотрудники МВД, ФСБ и Росгвардии. Об этом агентству
"Интерфакс"
рассказали в пресс-службе МВД в республике.
В ведомстве пояснили, что 20 марта около 20:00 в лесном массиве, расположенном в приграничном с Ингушетией Ачхой-Мартановском районе республики, была обнаружена и блокирована группа боевиков.
Силами МВД, ФСБ и выехавшими на место блокирования сотрудниками Росгвардии была проведена спецоперация по нейтрализации боевиков.
"Со стороны правоохранительных органов пострадавших нет", — отметил собеседник агентства. Он добавил, что личности уничтоженных бандитов в настоящий момент устанавливаются.
В Грозном убит мужчина, напавший на полицейского
В это же день в Старопромысловском районе Грозного неизвестный мужчина открыл огонь и ранил помощника дежурного отделения полиции N4 УМВД России в чеченской столице.
"Ответным огнем сотрудниками полиции преступник был уничтожен. Выясняются все обстоятельства произошедшего", — говорится в  сообщении, опубликованном пресс-службой регионального МВД.
В начале января в селе Автуры Шалинского района Чечни был застрелен начальник местного отделения полиции. По данным МВД по Чечне, «преступник нанес полицейскому подлый выстрел в спину, когда он выходил из продовольственного магазина».
Сотрудник МВД скончался от полученных ранений на месте. Как выяснилось, нападение совершил ранее судимый житель Шалинского района 1990 года рождения, напоминает
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