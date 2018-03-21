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СК: возбуждено дело по факту гибели ребенка на пожаре под Бузулуком
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СК: возбуждено дело по факту гибели ребенка на пожаре под Бузулуком 

АиФ-Оренбург 3 часа назад
Фото: АиФ-Оренбург
Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» по факту гибели на пожаре 6-летнего ребенка в Бузулукском районе.
По информации следователей, мальчик жил вместе с мамой. Когда женщина отлучилась по делам на непродолжительное время, начался пожар. Ребенок погиб из-за острого отравления продуктами горения.
Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК региона.
Напомним, в Бузулукском районе в селе Никифоровка 20 марта утром сгорел частный дом. На месте тушения огня работали 11 человек и 4 единицы техники. Общая площадь пожара составила более 40 кв. метров. В огне пожара погиб шестилетний ребенок. По предварительным данным, ребенок находился дома один и очень быстро погиб от отравления угарным газом.
Одной из версий является неисправность электрооборудования.
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