СК: возбуждено дело по факту гибели ребенка на пожаре под Бузулуком

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» по факту гибели на пожаре 6-летнего ребенка в Бузулукском районе.

По информации следователей, мальчик жил вместе с мамой. Когда женщина отлучилась по делам на непродолжительное время, начался пожар. Ребенок погиб из-за острого отравления продуктами горения.

Напомним, в Бузулукском районе в селе Никифоровка 20 марта утром сгорел частный дом. На месте тушения огня работали 11 человек и 4 единицы техники. Общая площадь пожара составила более 40 кв. метров. В огне пожара погиб шестилетний ребенок. По предварительным данным, ребенок находился дома один и очень быстро погиб от отравления угарным газом.

Одной из версий является неисправность электрооборудования.