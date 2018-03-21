Жители Владивостока избили таксиста и оставили его без машины

Как установили полицейские, двое мужчин остановили машину Toyota Corolla Axio под управлением потерпевшего и попросили их подвезти.

Составленная ориентировка незамедлительно была передана наружным нарядам полиции. Во время розыска полицейские задержали 24-летних местных жителей.

Украденный автомобиль был возвращен законному владельцу.

В результате было возбуждено уголовное дело по признакам разбоя, совершенного группой лиц по предварительному сговору. Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.