Жители Владивостока избили таксиста и оставили его без машины 

В дежурную часть полиции во Владивостоке поступило сообщение местного жителя о разбойном нападении, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на УМВД России по Приморскому краю.
Как установили полицейские, двое мужчин остановили машину Toyota Corolla Axio под управлением потерпевшего и попросили их подвезти.
Составленная ориентировка незамедлительно была передана наружным нарядам полиции. Во время розыска полицейские задержали 24-летних местных жителей.
Украденный автомобиль был возвращен законному владельцу.
В результате было возбуждено уголовное дело по признакам разбоя, совершенного группой лиц по предварительному сговору. Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.