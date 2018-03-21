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Жители Владивостока избили таксиста и оставили его без машины
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Жители Владивостока избили таксиста и оставили его без машины 

Primpress 2 часа назад
Фото: Primpress
В дежурную часть полиции во Владивостоке поступило сообщение местного жителя о разбойном нападении, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на УМВД России по Приморскому краю.
Как установили полицейские, двое мужчин остановили машину Toyota Corolla Axio под управлением потерпевшего и попросили их подвезти.
Составленная ориентировка незамедлительно была передана наружным нарядам полиции. Во время розыска полицейские задержали 24-летних местных жителей.
Украденный автомобиль был возвращен законному владельцу.
В результате было возбуждено уголовное дело по признакам разбоя, совершенного группой лиц по предварительному сговору. Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.
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