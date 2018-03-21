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На Сахалине заключенный получил новый срок за пропаганду терроризма в тюрьме
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На Сахалине заключенный получил новый срок за пропаганду терроризма в тюрьме 

Газета.Ru 47 минут назад
Житель Сахалина получил два года колонии строгого режима за пропаганду "Исламского государства", передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя ФСБ.
"Вступил в законную силу приговор Дальневосточного окружного военного суда в отношении 34-летнего гражданина России, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 205.2 УК России (публичные призывы к террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма)", — говорится в сообщении.
По данным ФСБ, ранее судимый за незаконный оборот оружия мужчина, находясь в колонии, пропагандировал радикальный ислам, оправдывая терроризм в среде осужденных.
"Рецидивиста заключили под стражу в день освобождения", — отметили в ведомстве.
"Исламское государство" — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.
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