На Сахалине заключенный получил новый срок за пропаганду терроризма в тюрьме

"Вступил в законную силу приговор Дальневосточного окружного военного суда в отношении 34-летнего гражданина России , признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 205.2 УК России (публичные призывы к террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма)", — говорится в сообщении.

По данным ФСБ, ранее судимый за незаконный оборот оружия мужчина, находясь в колонии, пропагандировал радикальный ислам, оправдывая терроризм в среде осужденных.

"Рецидивиста заключили под стражу в день освобождения", — отметили в ведомстве.

"Исламское государство" — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.