Мужчина избил и ограбил женщину в Подмосковье

В подмосковном Подольске 39-летний житель коммунальной квартиры жестоко избил 49-летнюю женщину и ограбил ее.

Как сообщает интернет-издание « Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД по региону, мужчина нанес женщине телесные повреждения и украл 15 тысяч рублей, а также документы.

За совершение данного преступления полицейские задержали злоумышленника. В отношении задержанного завели уголовное дело о разбое. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

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