Ещё
Мужчина избил и ограбил женщину в Подмосковье
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мужчина избил и ограбил женщину в Подмосковье 

Свободная пресса 3 часа назад
В подмосковном Подольске 39-летний житель коммунальной квартиры жестоко избил 49-летнюю женщину и ограбил ее.
Как сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД по региону, мужчина нанес женщине телесные повреждения и украл 15 тысяч рублей, а также документы.
За совершение данного преступления полицейские задержали злоумышленника. В отношении задержанного завели уголовное дело о разбое. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.
Новости криминала: Грабители избили хозяина дома в Подмосковье и вынесли 2,4 млн рублей
Свободная пресса: последние новости
ФСБ задержала четырёх террористов из ЯНАО в Калужской области В Москве мужчина зарезал свою сожительницу Во Владимире мужчина похитил беременную от него школьницу
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как Путин поступит с Собчак после выборов63
Россияне приготовились затянуть пояса544
Отец Литвиненко назвал убийцу сына165
«Реактивные» танки избавят от «украинского» оружия
Маккейн раскритиковал Трампа за поздравление Путина179
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
00:37
Зачем Путин призвал запасников
Войска Армия
00:34
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора
Общество Наука и техника
03:53
Зюганова назвали незаменимым
Политика Выборы 2018
01:09
ЦИК ждет жалобы о возможных нарушениях
Политика Выборы 2018
01:36
Зафиксирован самый теплый день года
Общество Новости Москвы
02:41
Сына Трампа уличили в измене
Шоу-бизнес
02:08
«Американская трагедия» повторяется
Происшествия США
06:28
Есть ли жизнь после выборов?
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение