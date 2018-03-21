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В Чечне ликвидированы четверо боевиков
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В Чечне ликвидированы четверо боевиков 

Аргументы и Факты 4 часа назад
Фото: Аргументы и Факты
Пресс-служба МВД Чеченской республики сообщила о ликвидации четырех боевиков, передает Интерфакс.
Сообщается, что во вторник около 22.00 в ходе оперативно-поисковых мероприятий сотрудники МВД по ЧР совместно с УФСБ РФ по ЧР в лесу в Ачхой-Мартановском районе обнаружили и блокировали группу боевиков.
Отмечается, что силами струдников МВД, ФСБ и Росгвардии бандгруппа была ликвидирована.
При этом, никто из сотрудников правоохранительных органов не пострадал. Личности уничтоженных бандитов в настоящий момент устанавливаются.
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