В Чечне ликвидированы четверо боевиков

Сообщается, что во вторник около 22.00 в ходе оперативно-поисковых мероприятий сотрудники МВД по ЧР совместно с УФСБ РФ по ЧР в лесу в Ачхой-Мартановском районе обнаружили и блокировали группу боевиков.

Отмечается, что силами струдников МВД, ФСБ и Росгвардии бандгруппа была ликвидирована.

При этом, никто из сотрудников правоохранительных органов не пострадал. Личности уничтоженных бандитов в настоящий момент устанавливаются.