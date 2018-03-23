ГД приняла во втором чтении законопроект о введении новой меры пресечения «запрет определенных действий»

Депутаты Госдумы в ходе пленарного заседания приняли во втором чтении законопроект об изменениях в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) РФ , дополняющие список мер пресечения новым видом — «запретом определенных действий».

«Главу 13 Уголовно-процессуального кодекса РФ предполагается дополнить новой мерой пресечения — «запрет определенных действий», предусматривающей возможность ограничения прав и свобод обвиняемого (подозреваемого), за исключением его изоляции в жилом помещении. Запрет определенных действий в качестве меры пресечения должен избираться по решению суда в порядке, установленном статьей 108 УПК, за исключением требований, связанных с видом и размером наказания, квалификацией преступления, возрастом подозреваемого или обвиняемого», — говорится в тексте пояснительной записки к законопроекту.

Документом определяются предельные сроки применения данной меры: по уголовным делам о преступлениях небольшой и средней тяжести — 12 месяцев, о тяжких преступлениях — 24 месяца, об особо тяжких преступлениях — 36 месяцев.

Отмечается, что время применения запрета определенных действий по общему правилу в срок содержания под стражей включаться не должно. Также предусматриваются соотношение срока применения данной меры и срока содержания под стражей при запрете выхода из жилого помещения — два дня к одному дню. Возможность суда при избрании меры пресечения в виде залога или в виде домашнего ареста предлагается возлагать на подозреваемого или обвиняемого обязанность по соблюдению одного или нескольких запретов.

Домашний арест заключается в нахождении подозреваемого или обвиняемого в изоляции от общества в жилом помещении, в котором он проживает в качестве собственника, нанимателя либо на иных законных основаниях, с возложением запретов и осуществлением за ним контроля.