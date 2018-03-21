Суд проверит законность ареста экс-сенатора Дерева

Заседание назначено на 10.45.

Басманный суд Москвы 7 марта удовлетворил ходатайство следствия и заключил экс-сенатора под стражу до 6 мая.

Дереву предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), ему грозит до 10 лет заключения. Комментариями защиты бывшего сенатора РИА Новости пока не располагает.

По данным СМИ, Дерев был задержан в рамках дела о налоговых нарушениях при строительстве животноводческих комплексов. Дерев в настоящий момент является советником главы Карачаево-Черкесии по экономическим вопросам. По словам адвоката, следствие вменяет его клиенту руководство «группой, которая незаконно возместила НДС при строительстве свиноводческого комплекса».