Жилец мурманской квартиры, где произошел взрыв, должен был явиться в суд по трем статьям УК РФ

19-летний житель Мурманска , в чьей квартире произошел взрыв бытового газа должен был предстать перед судом в ближайшую среду. Об этом телеканалу «360» сообщил источник в правоохранительных органах

Согласно документам на сайте суда, молодой человек проходит в качестве ответчика по трем делам. Его обвиняют в краже, использовании заведомо поддельного документа, и еще одной краже по предварительному сговору с незаконным проникновением.

Источник в правоохранительных органах рассказал телеканалу «360», что молодой человек промышлял незаконной добычей аккумуляторов.

Заседание суда перенесут, так как обвиняемый на данный момент находится в реанимации, куда его эвакуировали после взрыва.

Жилец квартиры в пятиэтажке Мурманска, где произошел взрыв газа, на своей странице в социальной сети указал 20 марта в качестве даты собственной смерти. Он сделал это за два часа до ЧП, которое унесло жизни двоих людей. По словам соседей, у молодого человека есть девушка и маленький ребенок. Он часто находится в розыске и уже неоднократно был судим за мошенничество. На свободу он вышел только шесть месяцев назад.