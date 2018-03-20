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Жилец мурманской квартиры, где произошел взрыв, должен был явиться в суд по трем статьям УК РФ
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Жилец мурманской квартиры, где произошел взрыв, должен был явиться в суд по трем статьям УК РФ 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
19-летний житель Мурманска, в чьей квартире произошел взрыв бытового газа должен был предстать перед судом в ближайшую среду. Об этом телеканалу «360» сообщил источник в правоохранительных органах.
Согласно документам на сайте суда, молодой человек проходит в качестве ответчика по трем делам. Его обвиняют в краже, использовании заведомо поддельного документа, и еще одной краже по предварительному сговору с незаконным проникновением.
Источник в правоохранительных органах рассказал телеканалу «360», что молодой человек промышлял незаконной добычей аккумуляторов.
Заседание суда перенесут, так как обвиняемый на данный момент находится в реанимации, куда его эвакуировали после взрыва.
Жилец квартиры в пятиэтажке Мурманска, где произошел взрыв газа, на своей странице в социальной сети указал 20 марта в качестве даты собственной смерти. Он сделал это за два часа до ЧП, которое унесло жизни двоих людей. По словам соседей, у молодого человека есть девушка и маленький ребенок. Он часто находится в розыске и уже неоднократно был судим за мошенничество. На свободу он вышел только шесть месяцев назад.
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