Находившегося 20 лет в розыске мужчину задержали в столице

Мужчина, почти 20 лет находившийся в федеральном розыске, задержан полицией на проспекте Андропова, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Москве

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские на проспекте Андропова задержали 49-летнего приезжего", — отмечается в сообщении. Представители ведомства уточнили, что подозреваемого разыскивали по уголовному делу о причинении тяжкого вреда здоровью.

Предполагается, что мужчина в июне 1998 года нанес оппоненту в ходе конфликта травму живота и скрылся. Потерпевший скончался в больнице.

Задержанный дал подписку о невыезде, его передали инициатору розыска, отметили в пресс-службе.