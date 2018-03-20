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Находившегося 20 лет в розыске мужчину задержали в столице
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Находившегося 20 лет в розыске мужчину задержали в столице 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Мужчина, почти 20 лет находившийся в федеральном розыске, задержан полицией на проспекте Андропова, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Москве.
"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские на проспекте Андропова задержали 49-летнего приезжего", — отмечается в сообщении. Представители ведомства уточнили, что подозреваемого разыскивали по уголовному делу о причинении тяжкого вреда здоровью.
Предполагается, что мужчина в июне 1998 года нанес оппоненту в ходе конфликта травму живота и скрылся. Потерпевший скончался в больнице.
Задержанный дал подписку о невыезде, его передали инициатору розыска, отметили в пресс-службе.
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