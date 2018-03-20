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В Туапсе совершено покушение на местного депутата
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В Туапсе совершено покушение на местного депутата 

Свободная пресса 1 час назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
В городе Туапсе Краснодарского края неизвестный выстрелил не менее трёх раз по машине, которой управлял депутат районного совета Артур Подольский.
Как передаёт агентство «Интерфакс» со ссылкой на оперативные службы региона, покушение на депутата было совершено ещё накануне утром, однако в СМИ информация появилась только сейчас.
Согласно последней данным, две пули задели Подольского по касательной. В настоящее время депутат госпитализирован, он находится на обследовании в Краснодаре.
По факту покушения на убийство, совершенному общеопасным способом, а также незаконному обороту оружия и боеприпасов возбуждено уголовное дело.
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