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Жителя Нижнего Новгорода, пристававшего к школьницам, осудили на 12 лет
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Жителя Нижнего Новгорода, пристававшего к школьницам, осудили на 12 лет 

РИА Новости 39 минут назад
Фото: "Открытый Нижний"
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 мар — РИА Новости. Житель Нижнего Новгорода приговорен к 12 годам лишения свободы за действия сексуального характера в отношении малолетних детей, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.
Следствием и судом установлено, что 22 февраля 2017 года около 12 часов подсудимый совершил действия сексуального характера в отношении двух малолетних школьниц.
"Девочки сразу сообщили о случившемся своим родственникам, а те, в свою очередь, обратились в правоохранительные органы. По горячим следам подозреваемый был задержан. Потерпевшие смогли запомнить и опознать преступника", — рассказали в региональном следственном управлении.
В ходе предварительного расследования мужчина заключен под стражу. Вину в совершенном преступлении он не признал.
Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.
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