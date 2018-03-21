Жителя Нижнего Новгорода, пристававшего к школьницам, осудили на 12 лет

Следствием и судом установлено, что 22 февраля 2017 года около 12 часов подсудимый совершил действия сексуального характера в отношении двух малолетних школьниц.

"Девочки сразу сообщили о случившемся своим родственникам, а те, в свою очередь, обратились в правоохранительные органы . По горячим следам подозреваемый был задержан. Потерпевшие смогли запомнить и опознать преступника", — рассказали в региональном следственном управлении.

В ходе предварительного расследования мужчина заключен под стражу. Вину в совершенном преступлении он не признал.