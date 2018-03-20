Двое полицейских осуждены за мошенничество в Нижнем Новгороде

Суд Ленинского района вынес приговор двум оперуполномоченным уголовного розыска ОП №3, которые обвинялись в покушении на мошенничество.

Об этом корреспонденту агентства новостей Newsroom24 сообщили в прокуратуре Ленинского района.

Решением суда оба были приговорены к штрафу в размере 200 тысяч рублей каждый с лишением права занимать должности на госслужбе сроком на 2,5 года

Как сообщалось ранее, в январе 2018 года 29— и 27-летние оперуполномоченные ОП № 3 сообщили гражданину, что за денежное вознаграждение они освободят его от ответственности за заведомо ложный донос

22 января на проспекте Ленина один из подозреваемых получил через посредника от гражданина требуемые 120 тысяч рублей.