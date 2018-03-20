СК и прокуратура затребовали документы у «Мурманоблгаза» и УК после взрыва газа в доме

МУРМАНСК , 20 марта. / ТАСС /. Следствие и прокуратура Мурманской области затребовали документы у «Мурманоблгаза» и управляющей компании «МурманАрктикСервис», которая обслуживала дом, где во вторник вечером произошел взрыв газа, два человека погибли, еще четверо получили травмы. Об этом сообщили ТАСС в областной прокуратуре и следственном управлении по области.

"Мурманоблгаз", все контролирующие органы, управляющая организация «МурманАрктикСервис» будут проверены. У них истребованы все документы, проверяются все обстоятельства произошедшего", — сказала ТАСС старший помощник прокурора области Анжелика Черногубова.

Как сообщили в СУ СК РФ по области, следователи также запросили всю необходимую документацию у управляющей компании. «На первоначальной стадии расследования детально будут установлены все обстоятельства и приняты меры к установлению лиц, чьи действия повлекли такие последствия. Назначены экспертизы, запрошена необходимая документация у управляющей компании», — сказала ТАСС старший помощник руководителя СУ СК РФ по области Ксения Кошелюк

Как сообщалось ранее, взрыв газа в жилом доме в Мурманске произошел во вторник после полудня. В доме из-за взрыва обрушились стены и межэтажные перекрытия. В результате инцидента, по последней информации, два человека погибли и еще четверо пострадали.

Пострадавших доставили в больницу, в том числе 11-летнего ребенка, также спасены люди, которые в результате инцидента оказались заблокированы в своей квартире.