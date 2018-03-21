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В Краснодарском крае неизвестные открыли огонь по машине депутата
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В Краснодарском крае неизвестные открыли огонь по машине депутата 

ТАСС 36 минут назад
Фото: Югополис
КРАСНОДАР, 21 марта. /ТАСС/. Неизвестные открыли огонь по автомобилю в Туапсинском районе Краснодарского края, пострадал находившийся в нем мужчина, сообщила ТАСС в среду старший помощник руководителя краевого следственного управления Следственного комитета РФ Наталья Смяцкая. Как пояснили в совете Туапсинского района региона, речь идет об одном из депутатов совета.
"Возбуждено дело о покушении на убийство. Стреляли в машину. Угрозы его [пострадавшего] жизни сейчас нет", — сказала представитель СУ СКР.
По ее данным, инцидент произошел в населенном пункте Ольгинка.
В совете Туапсинского района ТАСС пояснили, что пострадал депутат Артур Подольский. Как рассказал ТАСС источник, знакомый с ситуацией, в настоящее время пострадавший находится в больнице в Краснодаре.
Подольский является зампредседателя туапсинской федерации бокса.
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