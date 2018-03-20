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СКР возбудил уголовное дело после взрыва газа в жилом доме в Мурманске
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СКР возбудил уголовное дело после взрыва газа в жилом доме в Мурманске 

Rambler News Service 4 часа назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту обрушения жилого дома в Мурманске в результате взрыва бытового газа, сообщает пресс-служба ведомства.
Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).
«По предварительной версии, крыша дома обрушилась из-за взрыва бытового газа. Количество погибших и пострадавших устанавливается. По предварительным данным, в результате ЧП погибли два человека, еще шесть пострадали, среди пострадавших один несовершеннолетний», — говорится в сообщении СКР.
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