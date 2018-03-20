СКР возбудил уголовное дело после взрыва газа в жилом доме в Мурманске 

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту обрушения жилого дома в Мурманске в результате взрыва бытового газа, сообщает пресс-служба ведомства.
Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).
«По предварительной версии, крыша дома обрушилась из-за взрыва бытового газа. Количество погибших и пострадавших устанавливается. По предварительным данным, в результате ЧП погибли два человека, еще шесть пострадали, среди пострадавших один несовершеннолетний», — говорится в сообщении СКР.