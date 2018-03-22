Британские СМИ сообщили, что Глушков мог сам пустить убийц домой 

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Скончавшийся в Лондоне экс-замгендиректора "Аэрофлота" Николай Глушков мог сам пустить убийц домой, сообщает газета Independent.
Как пишет газета, детективы установили, что Глушков «мог пустить убийц в свой дом». Отмечается, что злоумышленники все еще остаются на свободе.
Глушков, заочно осужденный в России к восьми годам колонии за хищения у «Аэрофлота», умер в Лондоне в ночь на 13 марта. Скотланд-Ярд сообщал, что на этом этапе следствие считает смерть мужчины «необъяснимой».
При этом Скотланд-Ярд заявил, что Глушков погиб от удушения, происшествие квалифицировано как убийство. Расследование продолжается. В СК РФ заявили о возбуждении уголовного дела по факту убийства в Лондоне Глушкова.