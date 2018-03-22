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Британские СМИ сообщили, что Глушков мог сам пустить убийц домой
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Британские СМИ сообщили, что Глушков мог сам пустить убийц домой 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Скончавшийся в Лондоне экс-замгендиректора "Аэрофлота" Николай Глушков мог сам пустить убийц домой, сообщает газета Independent.
Как пишет газета, детективы установили, что Глушков «мог пустить убийц в свой дом». Отмечается, что злоумышленники все еще остаются на свободе.
Глушков, заочно осужденный в России к восьми годам колонии за хищения у «Аэрофлота», умер в Лондоне в ночь на 13 марта. Скотланд-Ярд сообщал, что на этом этапе следствие считает смерть мужчины «необъяснимой».
При этом Скотланд-Ярд заявил, что Глушков погиб от удушения, происшествие квалифицировано как убийство. Расследование продолжается. В СК РФ заявили о возбуждении уголовного дела по факту убийства в Лондоне Глушкова.
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