Британские СМИ сообщили, что Глушков мог сам пустить убийц домой

Как пишет газета, детективы установили, что Глушков «мог пустить убийц в свой дом». Отмечается, что злоумышленники все еще остаются на свободе.

Глушков, заочно осужденный в России к восьми годам колонии за хищения у «Аэрофлота», умер в Лондоне в ночь на 13 марта. Скотланд-Ярд сообщал, что на этом этапе следствие считает смерть мужчины «необъяснимой».