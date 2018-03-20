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Британская полиция ищет видеозаписи из района, где расположен дом Глушкова
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Британская полиция ищет видеозаписи из района, где расположен дом Глушкова 

РИА Новости 3 часа назад
ЛОНДОН, 20 мар — РИА Новости, Денис Ворошилов. Скотланд-Ярд ищет записи автомобильных видеорегистраторов, сделанные в районе, где расположен дом скончавшегося экс-замгендиректора "Аэрофлота" Николая Глушкова.
"Следствие обращается ко всем водителям и мотоциклистам, которые проезжали по Кларенс-Авеню (улица, на которой расположен дом Глушкова) в воскресенье, 11 марта, или в понедельник, 12 марта. Мы просим направить нам любые снимки и видеозаписи, которые могли быть сделаны видеорегистраторами и камерами на мотоциклетных шлемах", — говорится в полученном РИА Новости заявлении лондонской полиции.
Глушков, заочно осужденный в России к восьми годам колонии за хищения у «Аэрофлота», умер в Лондоне в ночь на 13 марта. Скотланд-Ярд сообщал, что на этом этапе следствие считает смерть мужчины «необъяснимой». При этом Скотланд-Ярд заявил, что Глушков погиб от удушения, происшествие квалифицировано как убийство. Расследование продолжается. В СК РФ заявили о возбуждении уголовного дела по факту убийства в Лондоне Глушкова.
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