Британская полиция ищет видеозаписи из района, где расположен дом Глушкова

"Следствие обращается ко всем водителям и мотоциклистам, которые проезжали по Кларенс-Авеню (улица, на которой расположен дом Глушкова) в воскресенье, 11 марта, или в понедельник, 12 марта. Мы просим направить нам любые снимки и видеозаписи, которые могли быть сделаны видеорегистраторами и камерами на мотоциклетных шлемах", — говорится в полученном РИА Новости заявлении лондонской полиции.