Тюменец лишился 17 000 рублей при покупке через интернет-сайт

Накануне, в полицию обратился житель деревни Криводаново, с заявлением о том, что в отношении него были совершены мошеннические действия.

Мужчина рассказал, что решил приобрести через интернет-сайт инвалидную коляску. Связавшись с продавцом, он перевел на указанный номер необходимую сумму, однако товар он так и не получил. Сумма ущерба составила 17 000 рублей.

«По данному факту следователями отдела возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 «Мошенничество». В настоящее время стражи порядка устанавливают личность, причастную к совершению преступления», — сообщили в УМВД России по Тюменской области.

Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.