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Тюменец лишился 17 000 рублей при покупке через интернет-сайт
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Тюменец лишился 17 000 рублей при покупке через интернет-сайт 

Уральский меридиан 3 часа назад
Фото: Уральский меридиан
Накануне, в полицию обратился житель деревни Криводаново, с заявлением о том, что в отношении него были совершены мошеннические действия.
Мужчина рассказал, что решил приобрести через интернет-сайт инвалидную коляску. Связавшись с продавцом, он перевел на указанный номер необходимую сумму, однако товар он так и не получил. Сумма ущерба составила 17 000 рублей.
«По данному факту следователями отдела возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 «Мошенничество». В настоящее время стражи порядка устанавливают личность, причастную к совершению преступления», — сообщили в УМВД России по Тюменской области.
Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
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