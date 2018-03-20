Видеокамера помогла раскрыть кражу телефона в фаст-фуде 

Дорогостоящий сотовый телефон, принадлежащий жительнице Орла, был похищен из кафе быстрого питания, расположенного в Советском районе Орла.
Как рассказали в пресс-службе УМВД по Орловской области, девушка, сделав заказ, пошла в сторону кассы. Расплатившись, она вспомнила, что оставила телефон на раздаче. Потерпевшая вернулась назад и обнаружила, что мобильник украли.
Прибывшие на место происшествия оперативники, опросив свидетелей, просмотрели записи с видеокамер. На видео попал мужчина, который совершил кражу. Правоохранители установили личность и задержали 44-летнего подозреваемого.
Орловец сознался в преступлении. Телефон был изъят и возвращён владелице. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
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