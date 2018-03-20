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31-летний екатеринбуржец задушил и до костей сжёг сторожа-собутыльника
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31-летний екатеринбуржец задушил и до костей сжёг сторожа-собутыльника 

e1.ru 4 часа назад
Фото: e1.ru
В Свердловской области поймали 31-летнего екатеринбуржца, который убил и сжёг 51-летнего собутыльника в Реже.
По данным пресс-секретаря ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, 16 марта вечером в дежурную часть позвонил молодой человек и сообщил, что его отец, сторож-истопник, пропал. Пока искали пропавшего, нашли костровище с костями.
Специалисты, осмотрев пепелище, решили, что это следы преступления, и предположили, что погибшим может быть как раз пропавший мужчина.
Оперуполномоченные проанализировали круг знакомых пропавшего и задержали подозреваемого. Это оказался житель Екатеринбурга, судимый ранее за хранение и употребление наркотиков. В преступлении он признался, сообщив, что убил человека из личной неприязни.
— Преступление было совершено после совместного «фуршета» на глазах ещё у одного местного жителя, который не предпринял мер, чтобы спасти жизнь своему приятелю. Во что теперь превратится его жизнь как свидетеля — вопрос риторический, — отметил полковник Горелых.
Как уточнили следователи СУ СК по Свердловской области, екатеринбуржец в последнее время проживал с бабушкой в селе Клевакинское, работал слесарем. Задержан оказался и его соучастник — молодой человек, местный житель, инженер, 1990 года рождения. После пьянки собутыльники поссорились, и екатеринбуржец задушил потерпевшего шнурком, а потом сжёг тело. Второй парень признался, что помог первому подозреваемому разрубить тело топором и сжечь, хотя сам непосредственно в убийстве участия не принимал.
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