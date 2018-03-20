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Полиция не нашла взрывчатых веществ в аэропорту Одессы
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Полиция не нашла взрывчатых веществ в аэропорту Одессы 

RT на русском 4 часа назад
Правоохранительные органы Одессы не нашли следов взрывчатых веществ в аэропорту города. Об этом сообщает управление Национальной полиции на своей странице в Facebook.
«Специалисты взрывотехнической службы закончили проверку одесского аэропорта. В результате никаких взрывных устройств не обнаружено. Из здания были эвакуированы 400 человек. Сейчас работа аэропорта возобновлена», — говорится в заявлении.
Отмечается, что теперь решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности».
Ранее стало известно, что в полицию Одессы поступило сообщение о минировании аэропорта.
RT на русском: последние новости
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