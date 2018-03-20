Полиция не нашла взрывчатых веществ в аэропорту Одессы

Правоохранительные органы Одессы не нашли следов взрывчатых веществ в аэропорту города. Об этом сообщает управление Национальной полиции на своей странице в Facebook.

«Специалисты взрывотехнической службы закончили проверку одесского аэропорта. В результате никаких взрывных устройств не обнаружено. Из здания были эвакуированы 400 человек. Сейчас работа аэропорта возобновлена», — говорится в заявлении.

Отмечается, что теперь решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности».

Ранее стало известно, что в полицию Одессы поступило сообщение о минировании аэропорта.