Ещё
СК проводит проверку по факту регистрации 7 тыс. человек в одной из квартир Екатеринбурга
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СК проводит проверку по факту регистрации 7 тыс. человек в одной из квартир Екатеринбурга 

ТАСС 10 часов назад
Фото: Ведомости Урал
ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 марта. /ТАСС/. Следователи проводят проверку после обнаружения факта регистрации в одной из квартир в Екатеринбурге 7 тыс. человек. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета (СК) по Свердловской области.
"Следственным отделом по Орджоникидзевскому району города Екатеринбурга регионального СК России по сообщению средств массовой информации организована доследственная проверка о возможной халатности должностных лиц миграционного отдела полиции в связи с регистрацией местным жителем в одной квартире порядка 7 тыс. человек", — говорится в сообщении.
Пресс-секретарь прокуратуры Свердловской области Марина Канатова ранее сообщила, что сотрудники надзорного ведомства обнаружили в Екатеринбурге квартиру, где зарегистрировано почти 7 тыс. человек. Руководитель пресс-службы управления МВД по региону Валерий Горелых рассказал, что сотрудники полиции возбудили и расследуют уголовное дело. Канатова, в свою очередь, добавила, что после возбуждения уголовного дела в квартире продолжали регистрировать людей.
Согласно информации в СМИ, дело возбудили в декабре 2016 года. Тогда в материалах говорилось о незаконной постановке на учет в квартире 57 человек, затем количество зарегистрированных увеличилось до 6,844 тыс. человек.
ТАСС: последние новости
В Краснодарском крае неизвестные открыли огонь по машине депутата СК просит арестовать сотрудников ФСБ и ГУ МВД по подозрению в получении 6 млн руб. взятки Мосгорсуд оставил под стражей экс-сенатора от Карачаево-Черкесии Вячеслава Дерева
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян ждет повышение подоходного налога1168
Украина назло России уничтожила свою промышленность189
Пьяный Витас открыл стрельбу на Рублевке180
Российских дипломатов могут выслать отовсюду
Панин с огромным долгом сбежал из России171
Видео
00:53
Видео с «угрожающей» Воробьеву девочкой стало хитом
Происшествия
Опубликовано видео ДТП с беспилотным Uber
ДТП
00:31
Подлодка ВМФ США застряла во льдах Арктики
Армия
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
03:43
Российский актер лупил жену руками и ногами
Происшествия Криминал
01:00
Самолет «Аэрофлота» экстренно сел в Новосибирске
Происшествия
03:21
Супруги сожгли няню своего ребенка
Происшествия
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
30:13
Украина порвала с Россией, но не до конца
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение