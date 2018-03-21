Ещё
Мэрия открестилась от 6 844 фиктивных мигрантов в одной квартире
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мэрия открестилась от 6 844 фиктивных мигрантов в одной квартире 

АиФ Урал 59 минут назад
Фото: АиФ Урал
В администрации Екатеринбурга фактически возложили всю вину на правоохранительные органы по факту фиктивной прописки 6 844 человек в одной из квартир по улице Баумана, 24. По данным мэрии, в данном доме живет 101 человек в 39 квартирах, и систематический сбой произошел на уровне отдела полиции, сообщает в среду, 21 марта, «АиФ-Урал».
Как пояснил изданию исполняющий обязанности начальника управления ЖКХ администрации Екатеринбурга Александр Брагин, на уровне муниципалитета через Центр муниципальных услуг происходит прием документов для регистрации граждан РФ по месту жительства и по месту пребывания. «Учреждение в дальнейшем передает эти данные в отделы полиции, где занимаются учетом граждан. Но при этом любые действия с мигрантами происходят только на уровне полиции. Мы не занимаемся регистрацией мигрантов. Через нас проходит только собственник квартиры, который хочет прописать гражданина России. Здесь ограничений не существует, сколько человек может быть прописано в квартире», — заявил чиновник городской администрации.
В базе данных мэрии по данному адресу проживает 101 человек в 39 квартирах. Как ранее сообщал «АиФ-Урал», вчера во время оглашения итогов работы полиции начальником УМВД РФ по Екатеринбургу Сергеем Кулагиным прокурор уральской столицы Светлана Кузнецова обратила внимание на расследуемое уголовное дело о фиктивной прописке на Эльмаше. Во время расследования выяснилось, что в одной из квартир на Баумана, 24, было прописано 6 844 мигрантов, когда как изначально дело возбуждалось при наличии фиктивной прописки у 57 человек в той квартире.
Как пояснила «АиФ-Урал» прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова, уголовное дело расследуется на протяжении 9 месяцев. И поскольку преступление до настоящего момента не было пресечено, отсюда и возникли озвученные цифры. «Сейчас этот юридический факт должен получить официальное подтверждение. После того, как мы получим процессуальный результат, сможем делать выводы и в отношении должностных лиц, которые не увидели данного факта, и тех лиц, кто должен пресекать данные преступления на начальном этапе», — отметила Светлана Кузнецова.
Стоит отметить, что вчера в городской суд Качканара было направлено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы за фиктивную прописку одного мигранта. Срок наказания по данной статье предусматривает лишение свободы до трех лет.
АиФ Урал: последние новости
Заключенные ИК-46 Невьянска могут получить новый срок за смерть сокамерника Жительница Алапаевска может лишиться свободы за попытку проучить мужа В Екатеринбурге пациент чуть не задушил фельдшера скорой помощи
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Напряжение растет: Украина провоцирует Венгрию254
Как Путин поступит с Собчак после выборов544
Назван главный итог звонка Трампа Путину241
Пока вы спали: Кто устроил ЧП Таганроге3
Пугачева выступила с заявлением о cвоем здоровье41
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
00:17
На «синей» ветке метро произошел сбой
Происшествия
00:58
Назван главный итог звонка Трампа Путину
Статьи В мире
03:29
В Москве ожидается небольшой снег
Погода Новости Москвы
00:39
Стало известно о пострадавшем при взрыве газа в Мурманске
Происшествия
02:59
На «Почте России» орудовала банда грабителей
Криминал Общество
Пока вы спали: Кто устроил ЧП Таганроге
Происшествия
05:54
Пугачева выступила с заявлением о cвоем здоровье
Шоу-бизнес
02:10
Отец Литвиненко назвал убийцу сына
Происшествия
03:20
Т-80 избавят от украинской «Кобры»
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение