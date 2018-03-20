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Рецидивист пытался спрятаться от калининградской полиции в старой тахте
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Рецидивист пытался спрятаться от калининградской полиции в старой тахте 

Вести Калининград 4 часа назад
Фото: Вести Калининград
Калининградские полицейские приняли участие в международной операции «Розыск». Стражи порядка искали без вести пропавших и тех, кто специально скрывается от закона. Всего за два дня они установили местонахождение 11 калининградцев, потерявших связь с родственниками, а также задержали 35 человек, обвиняемых в различных преступлениях.
Среди них оказался рецидивист, который пытался спрятаться от оперативников в старой тахте в квартире своих друзей. Мужчина совершил целую серию краж. Он начал с квартиры в Калининграде и закончил сельским магазином в Багратионовском районе.
Светлана Поставничая, начальник пресс-службы УМВД России по Калининградской области:
— Холодный расчет все же подвел мужчину средних лет, который находился в розыске за кражу чужого. По приметам его удалось найти и фактически поднять из-под старой тахты, где он прятался на съемной квартире у друзей. Теперь беглецу придется не ценности из магазина реализовывать, а ответить по закону за совершение краж в разных уголках края.
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