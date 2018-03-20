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СМИ: мужчина попытался поджечь машины у здания Совфеда и загорелся сам
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СМИ: мужчина попытался поджечь машины у здания Совфеда и загорелся сам 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
В Москве задержан мужчина, который пытался поджечь автомобили у здания Совета Федерации, но в итоге поджег себя. Об этом пишет kp.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По словам источника, обстоятельства инцидента удалось восстановить после просмотра записей с камер видеонаблюдения и опроса очевидцев.
"На тротуаре остановился мужчина, который открыл сумку и начал доставать оттуда бутылки. Как выяснилось, бутылки — с пока не установленной зажигательной смесью. Первую бутылку он швырнул в стоящие на парковке автомобили. Бутылка разбилась на проезжей части, ее содержимое загорелось", — сказал источник.
Однако, как сообщается, вторая бутылка, брошенная мужчиной, в итоге отскочила и разбилась у ног злоумышленника. Горючая жидкость обрызгала брюки мужчины, после чего вспыхнула.
"На помощь подоспели случайные свидетели, они повалили горящего мужчину и сумели сбить пламя. Через несколько секунд на месте была охрана Совета Федерации, поджигателя скрутили", — добавил источник.
Мужчина задержан. Он получил ожоги, но его жизни ничто не угрожает. По предварительным данным, задержанный состоит на учете в психиатрии, пишет издание.
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