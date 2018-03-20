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Метрополитен Москвы поддерживает семью пострадавшего сотрудника службы безопасности
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Метрополитен Москвы поддерживает семью пострадавшего сотрудника службы безопасности 

РИАМО 5 часов назад
Фото: РИАМО
Семье сотрудника службы безопасности московского метро, который пострадал в результате нападения на него пассажира, оказывается всесторонняя поддержка, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы столичной подземки.
На станции метро «Пролетарская» в Москве 43-летний мужчина совершил нападение на сотрудника службы безопасности, ударив его ножом в шею. Подозреваемый был задержан, а пострадавшего госпитализировали в НИИ имени Склифосовского.
«Московский метрополитен оказывает всю необходимую помощь пострадавшему инспектору службы безопасности Сергею Бобкову и его семье, а также оказывает содействие правоохранительным органам в расследовании по факту вооруженного нападения на инспектора на станции «Пролетарская» 18 марта», — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что все данные с камер видеонаблюдения, которые расположены в вестибюле, а также данные с видеорегистратора, установленного на сотруднике, были переданы правоохранительным органам.
В соответствии с федеральным законодательством досмотр пассажиров Московского метрополитена проводится на постоянной основе. Пострадавший инспектор действовал согласно должностной инструкции: при виде пассажира с рюкзаком он попросил пассажира остановиться для проверки багажа. Агрессивно настроенный пассажир напал на сотрудника, ударив его ножом в шею.
«Случаи нападения на сотрудников метро, выполняющих свои должностные обязанности, недопустимы. Метрополитен не потерпит грубого поведения пассажиров и будет всегда защищать интересы своих сотрудников», — добавил представитель пресс-службы.
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