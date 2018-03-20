Ещё
Известный по ролям силовиков актер избил сожительницу и попался полиции
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Известный по ролям силовиков актер избил сожительницу и попался полиции 

Газета.Ru 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Полицейские задержали мужчину, который подозревается в избиении сожительницы в Алтуфьево. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на столичный главк МВД.
"Во вторник, 20 марта, в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан уроженец Саратова, подозреваемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью по адресу: Путевой проезд, д. 38. В ближайшее время суд изберет для него меру пресечения", — сообщили в МВД.
Источник в в правоохранительных органах ранее сообщал агентству, что полиция разыскивает актера Анатолия Наряднова, известного по ролям силовиков в российских сериалах. Предположительно, он избил свою сожительницу вечером 17 марта.
По предварительным данным, между Нарядновым и его сожительницей произошел конфликт. После того, как актер избил женщину, он скрылся с места происшествия.
Газета.Ru: последние новости
СМИ: мужчина попытался поджечь машины у здания Совфеда и загорелся сам Киев просит Интерпол объявить в розыск бывшего мужа Максаковой В СК сообщили об увеличении жертв при взрыве в доме в Мурманске
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лукашенко рассказал о страхе России71
Отец Литвиненко назвал убийцу сына131
«Заигрались и влипли»: Захарова о деле Скрипаля23
Россияне приготовились затянуть пояса374
Кто не поздравил Путина и другие события дня52
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
00:37
Зачем Путин призвал запасников
Войска Армия
00:34
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора
Общество Наука и техника
03:53
Зюганова назвали незаменимым
Политика Выборы 2018
01:09
ЦИК ждет жалобы о возможных нарушениях
Политика Выборы 2018
01:36
Зафиксирован самый теплый день года
Общество Новости Москвы
02:41
Сына Трампа уличили в измене
Шоу-бизнес
02:08
«Американская трагедия» повторяется
Происшествия США
06:28
Есть ли жизнь после выборов?
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение