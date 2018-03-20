Известный по ролям силовиков актер избил сожительницу и попался полиции

Полицейские задержали мужчину, который подозревается в избиении сожительницы в Алтуфьево. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на столичный главк МВД.

"Во вторник, 20 марта, в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан уроженец Саратова , подозреваемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью по адресу: Путевой проезд, д. 38. В ближайшее время суд изберет для него меру пресечения", — сообщили в МВД.

Источник в в правоохранительных органах ранее сообщал агентству, что полиция разыскивает актера Анатолия Наряднова, известного по ролям силовиков в российских сериалах. Предположительно, он избил свою сожительницу вечером 17 марта.

По предварительным данным, между Нарядновым и его сожительницей произошел конфликт. После того, как актер избил женщину, он скрылся с места происшествия.