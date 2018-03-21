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В Липецкой области ищут мать, выбросившую младенца в мусорный контейнер
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В Липецкой области ищут мать, выбросившую младенца в мусорный контейнер 

АиФ 4 часа назад
Фото: АиФ
В Липецкой области ищут мать, выбросившую новорожденную дочь в мусорку, сообщила пресс-служба регионального СК.
Инцидент случился вечером 15 марта. При сортировке бытовых отходов работники мусороперерабатывающего предприятия нашли тело новорожденной девочки.
Следователи выяснили, что ребёнок был рождён вне больницы. На свет малышка появилась живой и доношенной. Однако признаков насильственной смерти на её тельце не было. Специалисты устанавливают точную причину гибели новорожденной.
Тех, кто знает женщину, которая была беременной, а потом не видел ее или видел уже без живота или ребенка, просят сообщить об этом в следственные органы по телефонам: 8 (4742) 399827, 8 (4742) 356391 или 123.
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