Ещё
Мать выбросила новорожденную дочь в мусорку в Липецкой области
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мать выбросила новорожденную дочь в мусорку в Липецкой области 

Вечерняя Москва 5 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
Устанавливается личность матери младенца.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка» после того, как на заводе по переработке бытовых отходов в Липецкой области было найдено тело младенца.
— Вечером 15 марта 2018 года при сортировке бытовых отходов работниками мусороперерабатывающего предприятия обнаружено тело новорожденной девочки. Установлено, что роды прошли вне больницы. Девочка появилась на свет живой и доношенной, — сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.
В пресс-службе добавили, что признаков насильственной смерти на ее тельце не было, точная причина гибели девочки выясняется. Следователи выясняют все обстоятельства преступления и устанавливают личность матери новорожденной.
ЕСТЬ МНЕНИЕ
Недомать и недочеловек
Колонка обозревателя «ВМ» Оксаны Крученко
Дело психопатки, забившей насмерть собственного пятилетнего ребёнка, наконец, дошло до суда. Два года длилось следствие по факту убийства в поселке Мельчевка Дмитровского района Московской области беззащитного малыша. Его избила родная мать. (далее…)
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Женщина, до смерти избившая ребенка в Подмосковье, предстанет перед судом
Жертвой взрыва газа в одном из жилых домов Мурманска стал один человек
Вечерняя Москва: последние новости
Полиция задержала москвича, подозреваемого в избиении шестерых прохожих СМИ: Алексей Улюкаев и Никита Белых проголосовали на выборах президента России Подозреваемого по делу о нападении собак на людей задержали подмосковные следователи
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лукашенко рассказал о страхе России75
Отец Литвиненко назвал убийцу сына136
«Заигрались и влипли»: Захарова о деле Скрипаля22
Россияне приготовились затянуть пояса384
Кто не поздравил Путина и другие события дня52
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
00:37
Зачем Путин призвал запасников
Войска Армия
00:34
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора
Общество Наука и техника
03:53
Зюганова назвали незаменимым
Политика Выборы 2018
01:09
ЦИК ждет жалобы о возможных нарушениях
Политика Выборы 2018
01:36
Зафиксирован самый теплый день года
Общество Новости Москвы
02:41
Сына Трампа уличили в измене
Шоу-бизнес
02:08
«Американская трагедия» повторяется
Происшествия США
06:28
Есть ли жизнь после выборов?
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение