Мать выбросила новорожденную дочь в мусорку в Липецкой области

Устанавливается личность матери младенца.

— Вечером 15 марта 2018 года при сортировке бытовых отходов работниками мусороперерабатывающего предприятия обнаружено тело новорожденной девочки. Установлено, что роды прошли вне больницы. Девочка появилась на свет живой и доношенной, — сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

В пресс-службе добавили, что признаков насильственной смерти на ее тельце не было, точная причина гибели девочки выясняется. Следователи выясняют все обстоятельства преступления и устанавливают личность матери новорожденной.

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