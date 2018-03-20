Мать выбросила новорожденную дочь в мусорку в Липецкой области 

Устанавливается личность матери младенца.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка» после того, как на заводе по переработке бытовых отходов в Липецкой области было найдено тело младенца.
— Вечером 15 марта 2018 года при сортировке бытовых отходов работниками мусороперерабатывающего предприятия обнаружено тело новорожденной девочки. Установлено, что роды прошли вне больницы. Девочка появилась на свет живой и доношенной, — сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.
В пресс-службе добавили, что признаков насильственной смерти на ее тельце не было, точная причина гибели девочки выясняется. Следователи выясняют все обстоятельства преступления и устанавливают личность матери новорожденной.
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