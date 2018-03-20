Заработала 11 млн и села на 13 лет: в Ростове осудили главу семейного наркокартеля

В Ростове вынесен приговор местной жительнице Гюнель Байрамовой. Женщину признали виновной в незаконном обороте наркотиков и отмывании денег, добытых преступным путем.

прокуратуре донской столицы рассказали, что свой «бизнес» Байрамова создала в июне 2016 года. Для этого она привлекла своего родного брата. В обязанности родственника входила перевозка партий наркотиков в Ростов и его сбыт через систему тайников-закладок.

— С целью сокрытия преступных доходов злоумышленница зарегистрировала в банке на свое имя электронные счета, а также привлекла к системе финансовых операций банковские карты подставных лиц, не знавших о реальном происхождении денег, — пояснили в надзорном ведомстве.

Всего за полгода своей деятельности Байрамова заработала более 11 миллионов рублей, которые успешно легализовала. При обыске в доме ростовчанки полиция обнаружила более 1 кг героина.