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Парень погиб от рук своей матери в Автозаводском районе
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Парень погиб от рук своей матери в Автозаводском районе 

nn.ru 5 часов назад
Фото: nn.ru
По версии следствия, 17 марта в квартире на улице Автомеханическая мама и сын серьезно поссорились и женщина ударила парня ножом в грудь. 28-летний пострадавший был госпитализирован в больницу, где и скончался на следующий день, не приходя в сознание.
50-летняя нижегородка задержана в качестве подозреваемой. Она призналась в содеянном и сообщила следователям СК, что в тот вечер они поссорились с сыном из-за того что тот не работал, жил на ее пенсию, злоупотреблял спиртными напитками. Об этом сообщили сегодня в СУ СК по Нижегородской области.
В ближайшее время подозреваемой будет предъявлено обвинение. Ей грозит до 15 лет тюрьмы.
Ранее мы рассказывали о пенсионере, который убил мужа женщины, отсидел и убил ее саму.
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