Парень погиб от рук своей матери в Автозаводском районе

По версии следствия, 17 марта в квартире на улице Автомеханическая мама и сын серьезно поссорились и женщина ударила парня ножом в грудь. 28-летний пострадавший был госпитализирован в больницу, где и скончался на следующий день, не приходя в сознание.

50-летняя нижегородка задержана в качестве подозреваемой. Она призналась в содеянном и сообщила следователям СК, что в тот вечер они поссорились с сыном из-за того что тот не работал, жил на ее пенсию, злоупотреблял спиртными напитками. Об этом сообщили сегодня в СУ СК по Нижегородской области.

В ближайшее время подозреваемой будет предъявлено обвинение. Ей грозит до 15 лет тюрьмы.

Ранее мы рассказывали о пенсионере, который убил мужа женщины, отсидел и убил ее саму.